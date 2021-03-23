الطائفة الإنجيلية تنعى القس ناجى إبراهيم: مسيرته زاخرة بالمحبة والعطاء

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، القس ناجى إبراهيم شنودة، راعى الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت بأسيوط، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى الأسبق، والذى انتقل إلى المجد أمس الإثنين، بعد رحلة حياة وخدمة زاخرة بالمحبة والبذل، امتدت لعقود، خدم فيها الكنيسة الإنجيلية والمجتمع المصري بتفانٍ.





وتقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء لجميع الأسرة والأحباء ولشعب كنيستنا، مؤكدًا أن القس ناجى إبراهيم عَلَم من أعلام تاريخ كنيستنا الإنجيلية فى أسيوط، لدوره المؤثر فى تنشئة أجيال على قيم الإنسانية والوطنية. وتابع: نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلى أن يهب الرب العزاء لجميع الأسرة ولشعب الكنيسة.

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