صور.. وزير الإنتاج الحربى يلتقى رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول على أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (POF) على رأس وفد باكستانى رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





جاء ذلك بحضور ساجد بلال السفير الباكستانى بالقاهرة، وفى حضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى البداية رحب الوزير مرسى، بالوفد الباكستانى، وأكد على العلاقات التاريخية الثابتة التى تجمع بين البلدين، والتطلع لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان فى مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنين فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعد أحد أهم التحديات المشتركة، عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأشار مرسى إلى دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الباكستانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث تم مناقشة التعاون المقترح بين شركة " هليوبوليس للصناعات الكيماوية" ( مصنع 81 الحربى) ومجموعة ( POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع ( الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون) وغيرها من المجالات الأخري، حيث تم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

من جانبه قام فريق أول على أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (POF) بإجراء عرض تقديمى عن المجموعة حيث أشار "أوان" أن مجموعة ( POF) هى هيئة للصناعات العسكرية مملوكة لدولة باكستان وتنتج مجموعة واسعة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، وأكد على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا.

وأضاف أن اهتمام الجانب الباكستانى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتى تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال التصنيع العسكرى .

فى نهاية اللقاء أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى اتفاق الأطراف على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه للتعاون على أرض الواقع كما قدم الوزير "مرسى" الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولى القادم (EDEX 2021) بمصر والذى سوف يعقد بنهاية هذا العام.