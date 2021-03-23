طارق شوقي يحذر من رابط يسرق حسابات السوشيال ميديا

حذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، من الدعوة المقدمة للدخول على أحد الروابط الذي يدعو إلى فتح حوار مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، لإنها وسيلة لسرقة الحسابات على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" لقد حدث هذا لكثير من الاصدقاء وبالتالي يرجى عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد."