وزير العدل يصدر قرارا بشأن تغير مقر لجنة التوفيق فى المنازعات ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن يتم نقله إلى شارع عبد الحليم الجندى، مبنى مديرية الإسكان القديم بدلًا من مقرها الحالى.

كما نشرت الجريدة الرسمية، أنه يعاد تشكيل اللجنتان الأولى والثانية لمحافظة بنى سويف بحيث تقتصر على ما يلى:

اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف: وتختص بمنازعات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية القوى العاملة، ومايتبعها من إدارات - كما تختص بالمنازعات المبينة بموجب قرارى وزير العدل 1067 لسنة 2001، 4735 لسنة 2000.

اللجنة الثانية لمحافظة بنى سويف وتختص بمنازعات مديرية التربية والتعليم ومديريـة الـشباب والرياضـة ومديرية التموين، ومديرية الإسكان، وما يتبعها من إدارات.

كما يكون مقر لجنة التوفيق فى المنازعات الخامسة لمحافظة الإسكندرية الكائن فى شارع 288 متفرع من زكى رجب ـ سموحة، أمام شركة تاون جاز الإسكندرية، بدلًا من مقرها الحالى.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيـق وتعيـين مقارها، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات، وعلى الدكتور محافظ بنى سويف المؤرخ فى 2021/2/10 بشأن نقل مقر اللجنة الأولى لمحافظة بنى سويف لمقر آخر.