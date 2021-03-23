غدا.. وفد وكالة الفضاء يزور الجامعة المصرية اليابانية

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محروس، مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إنه تم الاتفاق بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية على تصنيع بعض الأجزاء بالقمر الصناعى "الكيوب سات".
وأشار محروس، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق من الجامعة يعكف على دراسة التصميمات وعمل نموذج أولى للقمر الصناعى داخل معامل الجامعة ببرج العرب.
وأضاف مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية، أن معمل الأقمار التعليمية بالجامعة يتكون من أربعة وحدات رئيسية من بينها نموذج قمر صناعى تعليمى لتطبيقات "الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية"، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية.
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