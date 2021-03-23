غدا.. وفد وكالة الفضاء يزور الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - يزور وفد من المتخصصين بوكالة الفضاء المصرية، غدا، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، لمناقشة التصميمات الهندسية للأجزاء المطلوب تصنيعها بالقمر الصناعى "الكيوب سات".





ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محروس، مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إنه تم الاتفاق بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية على تصنيع بعض الأجزاء بالقمر الصناعى "الكيوب سات".

وأشار محروس، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق من الجامعة يعكف على دراسة التصميمات وعمل نموذج أولى للقمر الصناعى داخل معامل الجامعة ببرج العرب.

وأضاف مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية، أن معمل الأقمار التعليمية بالجامعة يتكون من أربعة وحدات رئيسية من بينها نموذج قمر صناعى تعليمى لتطبيقات "الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية"، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية.