عاجل.. محافظة الجيزة للمواطنين: النزول للضرورة فقط

جدة - نرمين السيد - كما ناشدت المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية، والقيادة بهدوء على الطرق خصوصًا السريعة لثأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية. يأتى ذلك فى إطار للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء. وتوقعت الهيئة أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

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