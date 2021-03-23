جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمَان، وكان فى استقباله المهندسة مها على، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر فى الأردن، والسفير الأردنى لدى القاهرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء عقب وصوله الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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