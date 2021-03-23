فيديو بالأقمار الصناعية.. حركة الرمال والعواصف الترابية على مصر

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو حركة الرمال والعواصف الترابية التى أثرت على البلاد، فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الحالة مستمرة حتى نهاية اليوم.

وأوضحت أن الرياح تنشط على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتصل سرعة الرياح إلى "40 – 50 كم / ساعة"، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لمسافة تصل إلى 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

ودعت هيئة الأرصاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الآن

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 15

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

حلايب 33 25