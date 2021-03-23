تحرير 26 مخالفة لمنشآت وإعدام 91 كجم أغذية فاسدة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - حررت مديرية الصحة بالمنيا، 26 مخالفة، خلال المرور على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون، وذلك من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.





يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام التام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وفقا لبيان صحفى، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 91 كجم أغذية مختلفة وتم سحب 25 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

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