احتفالات بالمرأة المصرية بأندية الشرطة فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - ونظمت الوزارة، احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم، بمديريات أمن القاهرة، البحيرة، دمياط، سوهاج.

ووزعت مديرية أمن الإسكندرية، الورود على السيدات بالشوارع والميادين ابتهاجا بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالاحتفال بعيدها السنوى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرا من الوزارة لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.