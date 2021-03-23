مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة مواطن يعانى من تلوث وصديد بالركبة

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة المواطن "عمرو.م"، البالغ من العمر 38 عامًا، ويقيم بمحافظة القاهرة، ويعانى من تلوث وصديد بالركبة على إثر حادث سير ويحتاج إلى تدخل جراحى.





وبالتواصل مع الحالة لاستيفاء البيانات والتقارير الطبية، تبين أن المريض تعرض لحادث سير منذ سنوات وتم على إثره إجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير بالركبة اليمنى، ويعانى الآن من تلوث بالجرح وصديد بالركبة ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحى على نفقة الدولة.

على الفور عرض فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية، الحالة على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الساحل التعليمى، وعليه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور عبدالفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمى، وأفاد بضرورة إرسال الحالة لعمل التقييم والمناظرة، وبالفعل بعد العرض والتقييم، تم عمل العملية المطلوبة بمستشفى الساحل التعليمى، وخرجت الحالة بعد تحسن حالتها الصحية.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية، استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

يأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وفى وسائل الإعلام المختلفة.