غدا.. المعهد القومى للبحوث الفلكية ينظم ندوة عن رصد هلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدور المهم للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى رصد الظواهر الفلكية التى تهم المجتمع المصرى والعربى، مشيرا إلى دور المعهد فى رصد وتتبع الأقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة.





وأوضح بيان صحفى، أنه وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد ندوة غدا الأربعاء 24 مارس الجارى إلكترونيا، بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية" من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبرنامج ZOOM.

وأشار جاد القاضى رئيس المعهد إلى أن الندوة ستناقش عددا من المحاور، منها: العوامل الفلكية التى تحكم رؤية الهلال بين علماء الفلك وعلماء الشريعة، رصد الأهلّة عن طريق الأقمار الصناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية فى العالم العربى.

كما تجيب الندوة على عدد من التساؤلات منها: كيفية رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور العربية، والمعايير الشرعية التى تحكمها، وكيفية توظيف المعرفة الفلكية فى وضع محددات تحكم هذا الأمر لضمان عدم الخطأ والاختلاف، وأسباب اختلاف بعض الدول الإسلامية عن غيرها فى بدء وانتهاء شهر رمضان.

ولمتابعة فعاليات الندوة من خلال البث المباشر عبر صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمعهد وبرنامج ZOOM على الرابط التالى من هنا