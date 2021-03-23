وزيرة البيئة من الإسماعيلية: نسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة المخلفات

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمحافظة الإسماعيلية اليوم، والتقت بالمحافظ شريف فهمى بشارة، لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة.





وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، بالإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتى فى إطار الدور التخطيطى والتنظيمى لوزارة البيئة فى إدارة المنظومة، حيث أعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة فى 2018/2019 ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذى للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التى تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التى شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطى بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أنه سيتم دعم المحافظة بـ6 محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع بإعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى الموافقة على التصميمات الفنية.

وشددت الوزيرة، على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا ترقع عليهم الغرامات فور تطبيقها، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى نجحا فى إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل عدد 4020 عامل بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و15 مايو، كما تعمل وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة على منحهم مسمى وظيفى وحوافز اجتماعية وصحية. هذا الى جانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورهم فى ذلك.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية بتعاون وزارة البيئة فى إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدم ملحوظ فى المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناء التنفيذ وتعاون جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومصنع إدارة المخلفات، وأشار المحافظ أنه تم الاتفاق على تطبيق تجربة الجمع المنزلى بحى من الأحياء بنطاق المدينة استعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة وتوفير آليات النجاح مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة يوليه القادم 2021 .