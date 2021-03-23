وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قادمة من محافظة الاسماعيلية، وذلك لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة.
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير البيئة فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء بينهما، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة التي ستنطلق بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو المقبل ضمن 4 محافظات أولوية أولى وهي: بورسعيد والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد شهد مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظة بورسعيد مع شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يستقبل وزير البيئة لمتابعة تطبيق منظومة تدوير المخلفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.