المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ينظم ندوة رصد هلال شهر رمضان المبارك

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى رصد الظواهر الفلكية التى تهم المجتمع المصرى والعربى، مشيرا إلى دوره فى رصد وتتبع الأقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة، وفى هذا الإطار وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد ندوة غدا الأربعاء الموافق ٢٤ مارس الجارى إلكترونيا بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية" من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.

وأشار د. جاد القاضى رئيس المعهد إلى أن الندوة ستناقش عددا من المحاور، منها: العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال بين علماء الفلك وعلماء الشريعة، رصد الأهلّة عن طريق الأقمار الصناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي.

كما تجيب الندوة على عدد من التساؤلات منها: كيفية رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور العربية، و المعايير الشرعية التي تحكمها، وكيفية توظيف المعرفة الفلكية في وضع محددات تحكم هذا الأمر لضمان عدم الخطأ والاختلاف، وأسباب اختلاف بعض الدول الإسلامية عن غيرها في بدء وانتهاء شهر رمضان.

ولمتابعة فعاليات الندوة من خلال البث المباشر عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد وبرنامج ZOOM على الرابط التالى:

https://zoom.us/j/95049200355...

Meeting ID: 950 4920 0355