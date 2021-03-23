العربية للتصنيع تكرم الأمهات المثاليات لعام 2021

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار احتفال الهيئة بعيد الأم، ويوم المرأة المصرية 2021، وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة الوطنى.
ووجه الفريق عبد المنعم التراس الشكر، للأمهات على جهودهن فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء مهام وظيفتهن.
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