128 موفدا ومعارا.. وزير الأوقاف يعتمد أئمة وقراء شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وشمل اعتماد وزير الأوقاف كذلك (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلى شهر رمضان المبارك فى (24) دولة، بجانب نحو (2.230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون فى إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بالدول التى يعملون بها.
يأتى ذلك فى ضوء دور مصر الريادى فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح فى مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف فى ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.
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