بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الدكتورة فينيس كامل جودة

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا إبراهيم: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى الدكتورة فينيس كامل جودة، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، ووزير البحث العلمى الأسبق، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفانى والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".

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