التنمية المحلية: نعمل على تحقيق نتائج سريعة فى مستوى نظافة الشوارع

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، تم مناقشة إمكانية دخول الشركة فى عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد فى إطار التعاون القائم فيما يخص التخلص الآمن والمعالجة للمخلفات.

وطلب محمود شعراوى، من مسئولى الشركة إعداد دراسة جدوى وعرض مقترح متكامل لعمليات تقديم الخدمات ونظافة الشوارع والجمع السكنى بكافة مناطق المحافظتين بما يساهم فى رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين.

وأكد شعراوى، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتغيير مستوى نظافة الشوارع فى مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص مستوى النظافة للحصول على رضا ودعم المواطنين عند البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساهم فى إنجاح المنظومة، خاصة مع النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى مختلف الملفات الحيوية الأخرى التى تهم المواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة فى مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة.

وأكد شعراوى أهمية دور توعية المواطنين فيما يخص منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أى مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجارية فى المنظومة الجديدة للمخلفات بكل المحافظات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

ومن جانبه أوضح المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للاستثمار، أنه استكمالا للتعاقد الذى تم منذ أيام مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد بوزارة التنمية المحلية بشأن عمليات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات ومن أجل الوصول لتطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فالشركة على كامل الاستعداد لدراسة والدخول فى عمليات الجمع والنقل لجعل المنظومة أكثر استدامة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة البيئية التى تنعكس بشكل كامل للمحافظتين.

وفى السياق ذاته عقد محمود شعراوى، اجتماعاً بمقر الوزارة مع ناصر سيد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" للخدمات البيئية بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم متابعة آخر مستجدات التفاصيل الفنية لتقديم الشركة لخدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والنقل من المحطات الوسيطة لمصانع التدوير للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن الوزارة تنسق مع محافظة القاهرة لتوفير قطع أراضى تصلح لإقامة محطات وسيطة بالمنطقة الشرقية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاة عمليات الجمع ومساعدة الشركات.

وشدد شعراوى، على أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بكافة المحافظات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لتطورات المنظومة على أرض المحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية، رئيس شركة "انفيرو ماستر" بإعطاء صورة جديدة عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات، قائلاً: اثبتوا نفسكم كشركات مصرية تستطيع أن تنجح فى هذا الموضوع الحيوى والهام للدولة المصرية والمواطنين.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للشركات المصرية فى مجال المخلفات، مؤكداً وجود خبرات وإمكانيات كبيرة لدى الشركات المصرية فى هذا المجال، وتعهد ببذل كافة الجهود الممكنة لإنجاح منظومة المخلفات فى المنطقة الشرقية بالقاهرة وإعطاء صورة إيجابية عن الشركات المصرية.