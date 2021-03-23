إصدار أول مطوية للمركز الدولى لحوار الأديان والثقافات سلام

جدة - نرمين السيد - نشر موقع وزارة الأوقاف، أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات "سلام" بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



جدة - نرمين السيد - نشر موقع وزارة الأوقاف، أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات "سلام" بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حملت المطوية، عنوان: "أبجديات الحوار"، ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن أهم أنشطة المركز، وأهم إصداراته.

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