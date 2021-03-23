السجينى يطالب وسائل الإعلام بحملات لترشيد استهلاك المياه

جدة - نرمين السيد - وقال السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين وطالب الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة فى هذه المهمة الوطنية".

وأضاف السجينى: "لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلا بهدف رفع الوعى لدى المواطنين"، وطالب برفع الوعى بعدم تلويث الترع التى يتم تبطينها بعدم إلقاء القمامة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.