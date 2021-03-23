السفير المصرى فى بكين يشارك بافتتاح مؤتمر ربط الطاقة العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد البدرى، سفير مصر فى الصين، بافتتاح مؤتمر ربط الطاقة العالمى الذى نظمته منظمة التعاون وتطوير ربط الطاقة العالمى فى 23 مارس الجارى فى بكين، والذى حضره عدد من كبار المسؤولين المعنيين فى الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى عديد من الخبراء والباحثين المتخصصين فى هذا المجال.





وألقى السفير الدكتور محمد البدرى، كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض فيها تجربة مصر الرائدة فى التحول التدريجى إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى مكنتها من تطوير قدراتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتغطى الآن نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تستهدف مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من اجمالى انتاجها من الطاقة بحلول عام 2035.

واستعرض السفير خطط مصر الطموحة لتوسيع شبكات الربط الكهربائى مع الدول الأخرى، بهدف الاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز لتحويل مصر إلى مركز لتوزيع الطاقة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا، مشيراً إلى ترحيب مصر بالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطاقة الكبرى بهدف تعزيز وتدوير الربط الكهربائى والذى من شأنه دفع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأبدى العديد من المشاركين اهتمامهم بالتجربة الرائدة لمصر فى هذا المجال، وأوضح رئيس المبادرة اهتمامهم بمصر ودعم خططتها لربط دول من الجوار بشبكة الربط الكهربائى، مع الإشادة بالدعم الذى تلقته المنظمة من الجانب المصرى، ما ساعد على تدشين المنصة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.