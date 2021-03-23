الرى: جار العمل على صيانة 22 ألف كم من المصارف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبدالحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، بحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

وأكد عبدالكريم، أن الخطورة كلها فى المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب إلقاء المواطنين المخلفات فى المصارف، قائلا: "واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يلقوها فى المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف على أنه مكان لإلقاء أى مخلفات فيه".

وأوضح أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجههم لإلقاء المواطنين لها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن حوالى 50% من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية، مكلفة جدا إلى جانب مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.

ولفت إلى أن موازنة هيئة الصرف قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، موضحا أن مياه الصرف الزراعى يعاد استخدامها مرة أخرى، وجميع مصارف الصعيد تصب فى النيل، وأن هناك حلول يتم اتخاذها، مشيرا إلى تخصيص 170 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.

وتابع: "الهيئة تنفذ مشاريع قومية عديدة فى إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه"، مطالبا مجلس النواب بدعم الهيئة فى الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، وكذلك دعم إدارة إرشاد الصرف ماديا لتطوير الإمكانيات لإرشاد وتوعية المواطنين، مستطردا: "أى مشروع يتم تنفيذه يتم إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع".

كما طالب رئيس الهيئة، بوضع إطار قانونى يقنن عمل روابط منتفعى شبكات الصرف، لأن ليس لها مستند قانونى، ووجودها ككيان قانونى، يوفر على الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة تتولى صيانة المصارف فى منطقتها.

وقال إن الإدارة العامة لإرشاد الصرف مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات فى كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ على المياه.