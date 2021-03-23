وزيرة الهجرة تتلقى تقريرًا حول ملتقى ”اشتغل فني” لتوظيف شباب المنيا

المدير التنفيذي لبرنامج التعليم الفني: نهدف لتحقيق الربط بين جانبي العرض والطلب بسوق العمل ونجحنا في توفير ١٦٠٠ فرصة عمل .

انطلاقا من مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" الرامية إلى توفير حياة أفضل للمواطن بكافة محافظات الدولة المصرية، واستكمالا لجهود الوزارة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل علي توفير بدائل آمنة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة تقريرًا عن ملتقى التوظيف الذي نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT بوزارة التجارة والصناعة، لشباب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المنيا تحت شعار "اشتغل فني" وبمشاركة وائل فراج، مدير عام إدارة متابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة.

وقد حقق الملتقى نجاحًا كبيرًا تحت رعاية اللواء/ أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث افتتح فعاليات الملتقى في ١٨ مارس ٢٠٢١، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا.

يأتي تنظيم الملتقي ضمن جهود وزارة الهجرة المستمرة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتحقق به واحدا من أهم عناصر المبادرة المعني بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل في ركن أساسي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث هدف للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني والتدريب المهني، لتوفير العمالة الفنية الماهرة، كأحد مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، لتلبية احتياجات المشروعات القومية، فضلاً عن إيجاد قنوات بديلة للشباب من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم بالمحافظات، ومن ثم الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لفتح قنوات للهجرة النظامية وتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج.

http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...