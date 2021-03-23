وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع كفاءة منظومة المخلفات مع شركتي ”...

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى للشركة وحضور عدد من قيادات الوزارة .

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية دخول الشركة فى عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد فى إطار التعاون القائم فيما يخص التخلص الآمن والمعالجة للمخلفات .

وطلب اللواء محمود شعراوى ، من مسئولى الشركة بإعداد دراسة جدوي وعرض مقترح متكامل لعمليات تقديم الخدمات ونظافة الشوارع والجمع السكنى بكافة مناطق المحافظتين بما يساهم فى رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين .

وأكد " شعراوى " على أن الحكومة تسعى بكل قوة لتغيير مستوى نظافة الشوارع فى مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص مستوى النظافة للحصول على رضا ودعم المواطنين عند البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بما يساهم فى إنجاح المنظومة ، خاصة مع النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى مختلف الملفات الحيوية الآخري التى تهم المواطن .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة .

وأكد شعراوى على أهمية دور توعية المواطنين فيما يخص منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أى مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجارية فى المنظومة الجديدة للمخلفات بكل المحافظات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات .

ومن جانبه أوضح المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار أنه إستكمالا للتعاقد الذى تم منذ أيام مع محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد بوزارة التنمية المحلية بشأن عمليات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات ومن اجل الوصول لتطبيق المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة فالشركة علي كامل الاستعداد لدراسة والدخول فى عمليات الجمع والنقل لجعل المنظومة أكثر إستدامة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة البيئية التى تنعكس بشكل كامل للمحافظتين .

وفى السياق ذاته عقد اللواء محمود شعراوى ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" للخدمات البيئية بحضور عدد من قيادات الوزارة ، حيث تم متابعة آخر مستجدات التفاصيل الفنية لتقديم الشركة لخدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والنقل من المحطات الوسيطة لمصانع التدوير للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة .

وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن الوزارة تنسق مع محافظة القاهرة لتوفير قطع أراضى تصلح لإقامة محطات وسيطة بالمنطقة الشرقية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاة عمليات الجمع ومساعدة الشركات .

وشدد شعراوى ، على أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بكافة المحافظات بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لتطورات المنظومة على أرض المحافظات .

وطالب وزير التنمية المحلية ، رئيس شركة "انفيرو ماستر" بإعطاء صورة جديدة عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات ، قائلاً : إثبتوا نفسكم كشركات مصرية تستطيع أن تنجح فى هذا الموضوع الحيوى والهام للدولة المصرية والمواطنين .

ومن جانبه قدم رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للشركات المصرية فى مجال المخلفات ، مؤكداً على وجود خبرات وإمكانيات كبيرة لدى الشركات المصرية فى هذا المجال ، وتعهد ببذل كافة الجهود الممكنة لإنجاح منظومة المخلفات فى المنطقة الشرقية بالقاهرة وإعطاء صورة إيجابية عن الشركات المصرية .