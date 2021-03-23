السفير المصري في بكين يشارك في افتتاح مؤتمر ربط الطاقة العالمي

شارك د. محمد البدري، سفير مصر في الصين، في افتتاح مؤتمر ربط الطاقة العالمي الذي نظمته منظمة التعاون وتطوير ربط الطاقة العالمي في 23 مارس الجاري في بكين، والذي حضره لفيف من كبار المسئولين المعنيين في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى عديد من الخبراء والباحثين المتخصصين في هذا المجال.

وقد القى السفير د. محمد البدري كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض فيها تجربة مصر الرائدة في التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي مكنتها من تطوير قدراتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتغطى الآن نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تستهدف مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من اجمالي انتاجها من الطاقة بحلول عام 2035.

واستعرض السفير د. البدري خطط مصر الطموحة لتوسيع شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وذلك بهدف الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز لتحويل مصر إلى مركز لتوزيع الطاقة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا، مشيراً إلى ترحيب مصر بالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطاقة الكبرى بهدف تعزيز وتدوير الربط الكهربائي والذي من شأنه دفع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أبدى العديد من المشاركين اهتمامهم بالتجربة الرائدة لمصر في هذا المجال، وأوضح رئيس المبادرة اهتمامهم بمصر ودعم خططتها لربط دول من الجوار بشبكة الربط الكهربائي، مع الإشادة بالدعم الذي تلقته المنظمة من الجانب المصري، وهو ما ساعد على تدشين المنصة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.