مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة توفر ”كميات متتالية” من لقاح كورونا

أكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الدولة المصرية توفر "كميات متتالية" من لقاح فيروس كورونا، مضيفا أن جزءا كبيرا منها وصل من الصين نتيجة العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وقال تاج الدين - في تصريح صحفي لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه تم فتح المكاتب التابعة لوزارة الصحة في كل المحافظات والسماح بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح، والفئات المتسحقة، ونرجو أن يستمر المواطنون في الحصول على التطعيم لأن هذا يساعدهم في الوقاية من المرض من ناحية، ويقلل من حجم الفيروسات المنتشرة في المجتمع من ناحية أخرى، كما يقلل من المضاعفات الخطيرة أو الشديدة الناتجة عن هذا الفيروس.

وأضاف أن الخميس الماضي وصل إلى البلاد 300 ألف جرعة جديدة، وأن الوزارة لديها ما يقرب من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا.