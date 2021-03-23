محافظ الدقهلية يستقبل سعفان لتسليم بوالص التأمين علي الحياة للصيادين والعمالة غير...

استقبل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات فى مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية ، منها 3237 للعمالة غير المنتظمة ، و2107 لصغار الصيادين، تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، ، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يسلم الوزير خلال الزيارة 1571 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، كما يقوم الوزير والمحافظ بزع شجرات زيتون بالمحافظة ضمن مبادرة "هنجملها" ، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية علي مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة، فضلا عن تكريم بعض العاملين من الكفاءات بالمديرية .