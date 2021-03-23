إنفوجراف- المرأة.. رقم مهم فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تحظى المرأة المصرية بنصيب الأسد، فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير القرى، وتمكين السيدات اقتصاديًا، وغير ذلك من الأهداف التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى.





وبحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فإن 78% من المستفيدين بميزات تمافل وكرامة، من السيدات، فيما استفادت نحو 220 ألف سيدة من القروض الميسرة. إلى ذلك فقد وفرت المبادرة 41 مركزا بـ22 محافظة لخدمة النساء العاملات، وكذلك إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقاتـ وتم التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية «2 كفاية».

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