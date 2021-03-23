صور.. وزير التعليم العالى: 736 مليون جنيه تكلفة مشروعات جامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة بنى سويف.





وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، بأنه جارٍ إنشاء المستشفى الجامعى شرق، واستكمال إنشاء كلية التربية تعليم أساسى، وتعلية كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وبناء حمام السباحة الأوليمبى، وتعلية مبنى كلية طب الأسنان، كلية دراسات وعلوم متقدمة، وإنشاء مبنى ملحق المستشفى الجامعى "الأورام".

وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوى الهمم، ومبنى الورش الهندسية، وتعلية مبنى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتعلية مبنى كلية العلوم قسم كيمياء، الموقع العام بمجمع تعليم صناعي، ومبنى الورش الخدمية والفنية.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة بنى سويف تبلغ نحو (736) مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بنى سويف، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بجميع عناصرها.

وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.