مدبولى: السيسى وجه بدعم الأردن فى مواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - شهد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المنعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، والذى ترأسه رئيسا وزراء مصر والأردن، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائى من جانب الوزراء المعنيين، بدأت باستعراض الدكتورة مها على، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لنتائج أعمال اللجان الفنية التى انعقدت على مدار اليومين الماضيين.





وأشارت مها على، إلى أنه تم التباحث خلالها حول سبل تسهيل حركة التبادل التجارى، وزيادة حجم التجارة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات الأردنية التى تصدر الدواء إلى مصر، وعقد معارض للمنتجات المصرية فى الأردن والعكس، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون فى مجال النقل البرى والبحرى والجوى.

وأضافت الوزيرة أن هذه الاجتماعات خلصت إلى إعداد 7 وثائق للتعاون فى مجالات مختلفة، تمهيداً للتوقيع عليها فى ختام أعمال اللجنة العليا اليوم.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولى، مرحباً بما تم التوافق حوله خلال اجتماعات اللجان الفنية، وأكد أنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتلبية طلبات الجانب الأردنى وفقاً لإمكانيات مصر، لاسيما فيما يتعلق بدعم المملكة فى مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما وعد باستمرار تذليل كافة العقبات ذات الصلة بتسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة إلى مصر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى إحراز تقدم على صعيد التعاون فى مجالات: الزراعة، والاستثمار، والتعليم، والنقل، والسياحة، والإسكان والمرافق، وتبادل الخبرات المختلفة.

وتم تسليط الضوء أيضاً على التعاون المشترك فى مجال الطاقة، ومن المتوقع تحقيق تقدم ملحوظ فى هذا المجال بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى، والتى ستُعد أيضاً خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى هذا الشأن.