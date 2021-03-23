سعفان ومحافظ الدقهلية يلتقيان العمالة العائدة من الخارج

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمحاسب أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالمنصورة.





أكد وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

وكان الوزير قد رحب الوزير فى مستهل كلمته بالحضور، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب، كما أشاد بدوره فى تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

وأكد الوزير أنه نحتاج إلى الخروج بمشروعات لكل الحاضرين يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب آخرين بما يسهم فى دفع الاقتصاد القومى للدولة المصرية، موضحا أن الجهاز قام بمساعدة العديد من الشباب فى عمل مشروعات خاصة لهم وسيتم زيارتها والتعرف على طرق نجاحها على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة لإنجاح مشروعات جديدة والاجتهاد والطموح، موجها كلامه للمتدربين قائلا : "أبدا بحجمك وعلى قدر خبرتك يكبر مشروعك وتحقق حلمك ".

وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وشدد سعفان على ضرورة دراسة السوق والتسويق الجيد قبل التصنيع والإنتاج وهو العنصر الأساسى فى نجاح أى مشروع، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة ستتواصل مع العمالة العائدة.