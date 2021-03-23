وزير الرى يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة والمخاطر المحتملة

جدة - نرمين السيد - عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، خلال الجلسة المغلقة التى عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر وكبار الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، تطورات قضية مياة النيل وسد النهضة.





​تناول اللقاء السرد التاريخى لعملية التفاوض حول قضية سد، وكشف عبدالعاطى، عن حجم المرونة التى أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض، للوصول إلى اتفاق قانونى يحفظ للجانب الإثيوبى حقه فى التنمية، وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب فى عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياه النيل، مع الوضع فى الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد، أو البدء فى عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.

​وأشار الوزير، إلى أنه من المؤسف أن تتم المماطلة فى عملية التفاوض، ومحاولات إهدار الوقت، خصوصًا وأن هناك ما يقرب من 11 سدًا على نهر النيل، بعضها تم تمويله من الدولة المصرية، مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية فى حق شعوب المتشاطئة على النهر فى التنمية.

​وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة، من وزارة الرى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك وأهمية طرق الرى الحديثة، وعرض عدالة الموقف المصرى فى قضية سد النهضة ومخاطبة الرأى العام داخليًا وخارجيًا، عن إنتاج محتوى إعلامى متخصص.

​فى نهاية اللقاء أكد الحضور على أهمية قضية المياه باعتبارها أحد محددات الأمن القومى المصرى، ويمثل الحق فى الحياة والحصول على المياه أول حق من حقوق الإنسان.

​وقدم الحضور التحية للفريق التفاوضى المصرى الذى حضر اللقاء، مع الإشادة بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالملف وصولاً للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.