خلال التقلبات الجوية.. نصائح الداخلية لقائدى المركبات

جدة - نرمين السيد - وكانت أهم تلك النصائح، السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، التأكد من كفاءة السيارة قبل التحرك، مراعاة عدم التوقف فى المناطق التى يصعب فيها الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان، استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيا للغير.

فى سياق متصل، ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخى الحذر وعدم النزول من المنازل إلا فى حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.



كما ناشدت بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية، والقيادة بهدوء على الطرق خصوصًا السريعة لثأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

جاء ذلك فى إطار للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.