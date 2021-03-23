صور.. الإسكندرية: نستهدف مساعدة الشباب من خلال مبادرة مشروعك

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، بمديرى مبادرة "مشروعك" المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بأحياء المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج بكل حى، ومناقشة أى عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج.





جاء ذلك بحضور عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، ومحمد البدوى، مسئول تطوير" مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، ومنسق برنامج مشروعك بالإسكندرية. وقال نائب المحافظ: نعمل على زيادة تفعيل البرنامج على جميع المستويات وتقديم كافة التسهيلات به، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أهمية "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. وطالب نائب المحافظ، ببذل المزيد من الجهد من قبل مديرى مبادرة "مشروعك" بأحياء المحافظة، مؤكدا على ضرورة تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم.

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