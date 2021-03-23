رئيس وزراء الأردن: علاقتنا مع مصر استثنائية ونموذج بين الأشقاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر والأردن نمط للعلاقة المثالية التى يجب أن تكون عليها العلاقات بين الأشقاء.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات فى مراقبة الشركات والموارد المائية، وتبادل الخبرات فى الإسكان والتطوير الحضرى والربط الكهربائى والاتصالات.