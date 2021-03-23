سعفان ومحافظ الدقهلية يسلمان شهادات الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة

جدة - نرمين السيد - سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، شهادات الدورات التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة والسباكة الصحية بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





كما كرم الوزير والمحافظ بعض العاملين من الكفاءات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواءعبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير المديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أطلقت 27 وحدات تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع محافظات الجمهورية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وأكد الوزير أن التدريب المهنى فى مصر اتخذ منحى جديدا وطرقا متطورة على مستوى كل المحافظات، بإطلاق هذه الوحدات التى تجوب كل المحافظات لتوفر التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، التى تحتاجها تلك القرى والنجوع، لافتا إلى أن مستوى خريجيها وصل لأعلى المستويات، حى يتم تقديم خدمات التدريب مجانا لكل المتدربين والمتدربات.

أوضح الوزير، أن هذه الوحدات وفرت الجهد والتعب على المتدربين من الانتقال لمراكز التدريب المهنى الثابتة فى المراكز والمدن، كما تم إعدادها وتحديثها وفق أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة والمعدات لخدمة أبناء الوطن فى قرى ونجوع الجمهورية بما يضيف رونقاً خاصاً لعملية التدريب، يمكن بعدها توفير فرصة عمل لائقة للمتدرب وفق مهاراته التى اكتسبها من التدريب أو عمل مشروع خاص منفردا أو بشراكة مع زملائه المتدربين ليحقق حلمه ويكون من أرباب العمل مستقبلا.

ونوه إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار بتخفيض عدد المتدربين فى الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد اصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.