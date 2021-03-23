وزير القوى العاملة ومحافظ الدقهلية يتبادلان الدروع على هامش تسليم وثيقة...

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "محتار " تقديرًا له على الجهود المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.
كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة، وتعيين ذوي الهمم والعزيمة ، والإسهام في توفير مشروعات صغيرة للعمالة المصرية العائدة من الخارج.
جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ 5344 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة الدقهلية .
وأهدى مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة أحمد القللي، المصحف الشريف لكل من الوزير والمحافظ .
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