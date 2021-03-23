"الجيزة" تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة بسبب العاصفة الترابية

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخى الحذر وعدم النزول من المنازل إلا فى حالات الضرورة حرصا على سلامتهم، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وقالت المحافظة فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا من مساء أمس الأثنين والتى تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة".

وأضافت محافظة الجيزة فى بيانها: " لذا فإن محافظة الجيزة تناشد المواطنين بتوخى الحذر وعدم النزول من المنازل إلا فى حالات الضرورة حرصا على سلامتهم ، كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة لتأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".

وتشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة خاصة على الأماكن المكشوفة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الليبية .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة، محذرة من أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.