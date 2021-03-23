المنتخب يؤدى مرانه الأخير فى بتروسبورت قبل السفر إلى نيروبى.. صور

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مرانه الأخير صباح اليوم باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

الننى ومصطفى محمد الجهاز الطبى

المنتخب

تدريبات المنتخب بالكرة

تريزيجيه

جمعة

صلاح مع لاعبى المنتخب

صلاح والننى

لاعبو المنتخب فى المران الصباحى

مران المنتخب الصباحى

منتخب مصر

وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعه لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر .