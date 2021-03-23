بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى نيروبى

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول، استعدادا للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبى عصر اليوم الثلاثاء، لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة في تمام الساعة 3 عصراً.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.