رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - شهدت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة.





قام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على سبع وثائق للتعاون، تمثلت فى اتفاق إطارى "لتعزيز قدرات الربط الكهربائى" بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.

وتضمنت الوثائق البرنامج التنفيذى لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولى المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومن الجانب الأردنى، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، محمد النجار، وزير المياه والرى.

كما شملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم فى مجال الآثار، وقعها من الجانب المصرى، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، نايف الفايز، وزير السياحة والآثار، إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فى مجال مراقبة الشركات، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، مها على وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.

وتضمنت الوثائق كذلك مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الأردني، أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمى والريادة.

وتدور مذكرة التفاهم فى 3 محاور، الأول يرتبط بالاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، والمحور الثانى هو التنمية البشرية والتدريب من خلال استضافة كوادر أردنية فى معاهد تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأيضا فتح المنصات التعليمية والتدريبية بين البلدين، أما المحور الثالث فيتعلق بريادة الأعمال، وتيسير التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، من خلال ايجاد محافل تعاون مشتركة، ومسابقات فى مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، جنباً الى جنب مع المشروعات المشتركة.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذى الثنائى فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وقعه من الجانب المصرى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الأردنى، المهندس يحيى كسبى، وزير الأشغال العامة والإسكان.