انت الان تتابع تفاصيل خبر حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات صباح أمس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى جمهورية مصر العربية.

ولقد تم تنظيم هذا الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى شهدت في عهده المرأة المصرية طفرة وتقدم غير مسبوق في السنين الماضية.

ولقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات الذين فازوا هذا العام على مستوى الجمهورية وعددهم 34 أم فائزة، وهذا وفقاً للمعايير المحددة من قبل اللجنة المركزية، ولقد تم التقديم على المسابقة هذه السنة حوالى 498 أم ولقد تطابقت الشروط على 307 من المتسابقات.

وأسماء الفائزات لكل محافظة هن كالتالي:

الفائزات بالثلاث مراكز الأولى:

الفائزة بالمركز الأول السيدة فاطمة سيد أحمد السيد من محافظة الإسماعيلية. الفائزة بالمركز الثانى السيدة سعيدة إبراهيم رزق من محافظة كفر الشيخ. الفائزة بالمركز الثالث السيدة فوزية حامد محمد من محافظة القليوبية.

والفائزات من باقى المحافظات هن :

من محافظة القاهرة السيدة عايدة محمد إبراهيم.

من محافظة بنى سويف السيدة فاتن طاهر السيد الشناوى.

من محافظة المنوفية السيدة وفاء محمد عبد الله.

من محافظة الشرقية السيدة سمية عمر على.

من محافظة سوهاج السيدة أحلام فتحى عبد اللطيف.

من محافظة مرسى مطروح السيدة سهير السيد إبراهيم.

من محافظة جنوب سيناء السيدة هدى عبد الرحمن محمد.

من محافظة شمال سيناء السيدة فينار سليمان محمود.

من محافظة الأقصر السيدة هناء فوزى شحات صهيون.

من محافظة بورسعيد السيدة سميرة حسن عبده.

من محافظة السويس السيدة ناهد سمير أحمد.

من محافظة الإسكندرية السيدة صباحة أنور شنودة.

من محافظة الغربية السيدة صبحية حسن المرسى.

من محافظة المنيا السيدة نجاح عبد المجيد جلال.

من محافظة دمياط السيدة نادية حمودة حمودة.

من محافظة قنا السيدة سميرة حسن محمود.

من محافظة الوادى الجديد السيدة وفاء عبد الحافظ مطلب.

من محافظة الدقهلية السيدة نورة السعيد عبد العزيز.

من محافظة الفيوم السيدة تمام محمد عبد اللطيف.

من محافظة أسوان السيدة آمال سيد أحمد حسنين.

من محافظة البحر الأحمر شاذلية محمود عبد الله.

من محافظة البحيرة السيدة إنعام عبد الرازق هاشم.

من محافظة الجيزة السيدة زينب أحمد أحمد مكى.

ما هى شروط مسابقة اختيار الأمهات المثاليات

ألا يقل سنها عن 50 عام، ولديها حد أقصى 3 أبناء. أن تجيد القراءة والكتابة. يستثنى عدد الأبناء في محافظات (الوادى الجديد – ومرسى مطروح – والبحر الأحر- وشمال وجنوب سيناء – وأسوان) يمكن أن يصل إلى 5 أبناء. أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في سنين تخرجهم من الجامعات ويستثنى الابن المعاق ذهنياً. ومن أهم الشروط هو معيار القيم الإنسانية والعطاء وقدرتها على مواجهة الصعاب ومشاكل الحياة وحفاظها على أسرتها.

وبالطبع كل أمهات مصر هن أبطال في عيوننا وجميعهن أمهات مثاليات يستحقون التقدير والشكر من جميع الأبناء والفئات. وكل عام وكل أم طيبة وبخير وسلام.