رئيس وزراء الأردن: أى شر يستهدف مصر سنتصدى له بالأرواح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن فى مركب واحد، وكل الخير الذى يصيب مصر أو الأردن يصيب الطرفين. وتابع: "أى شر يستهدف مصر يستهدف فى نفس الوقت الأردن، وسيتم التصدى له دائما بالأرواح".

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