رئيس الوزراء: مضاعفة التبادل التجارى بين مصر والأردن عقب انتهاء كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات الموجودة فى المنطقة تفرض التنسيق الكامل والتعاون بين مصر والأردن، مؤكدًا أن هناك تواصل ثنائى كامل على مدار الأيام بصورة مباشرة بين الدولتين.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المشتركة على حل أى مشاكل تطرأ على أى مستجد فى العلاقات. وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التأكيد على تعميق وتبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "مع انتهاء جائحة كورونا هناك تخطيط لمضاعفة التبادل التجارى بين البلدين". وأشار إلى أنه تم مناقشة عددا من المشروعات، وسيتم طرحها خلال القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

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