الأردن تؤكد دعم الموقف المصرى بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، إن المملكة تساند الموقف المصرى إزاء القضايا المركزية، ومنها قضية سد النهضة، لتسوية القضية دون المساس بالدول المتشاطئة وأهمهم مصر.





وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تناولت الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وهناك قمة ثلاثية ستعقد قريبا. وأوضح رئيس وزراء الأردن، أنه تم الاتفاق على الاستمرار وتبادل الزيارات بعيدا عن الإطار المؤسسى للجان المشتركة، وإزالة المعوقات. وقدم الشكر للمصريين على الاستجابة الفورية لبعض الاحتياجات الدوائية، والتى تكرم المصريين بتلبيتها وتيسير بعض الإجراءات لتحقيق إنسيابية فى التجارة.

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