محلية النواب تناقش أزمة تلوث الترع وتطالب الحكومة بتوعية المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن فتح اللجنة ملف تغطية وتطهير الترع والمصارف، بهدف التطوير المؤسسى، مبديا اعتراضه على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ورأى أن وزارة الرى من خلاله تنقل المسئولية إلى وزارة التنمية المحلية.

وتابع الحسينى: "البروتوكول موقع منذ شهور، وحتى الآن لا توجد أى نتيجة للتطبيق على أرض الواقع"، مطالبا ممثلى الحكومة بتقديم بيان يوضح تفاصيل التكلفة المالية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحى، وأوجه استفادة الدولة من محطات المعالجة، لافتا إلى أن ما يعرفه أن التكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، ويريد أن يعرف تفاصيلها.

من جانبه، قال النائب أحمد رمزى ناجى، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرى فى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لم يتم تطهير المصارف والترع فيها، مما يتسبب فى أن "الأرض بتملح" وذلك يضر الرقعة الزراعية.

وتابع ناجى: "الناس بتجيب مواسير وتفحت وتعمل شبكة وتنزل على نهر النيل"، مطالبا بالاهتمام بتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات، والاهتمام بتطهير المصارف بشكل دائم.

فيما، أكد النائب محمود البرعى، على ضرورة تغطية كافة المصارف المحيطة بالطرف الأسفلتية، وحذر من تسبب عدم التطهير فى تآكل جوانب الطرق.

وطالب النائب محمد رضا البنا، بتغطية الترع والمصارف الموجودة فى حى المرج بمحافظة القاهرة، والاهتمام بتطهيرها، لمنع الأضرار والمخاطر الناجمة عنها.

بدوره، قال النائب محمد رجب عبد العظيم: "الهدف المرجو هو الحفاظ على مياه النيل، وبعض الترع المغطاة يتم وضع مواسير ضيقة فيها فتتعرض للانسداد أحيانا، مما يقلل وصول المياه للأراضى الزراعية"، مشيدا بالمشروع القومى الخاص بتبطين الترع، والذى تم إطلاقه بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الغرض من التبطين هو توفير مياه النيل، وشدد على ضرورة توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى المصارف.

بينما انتقدت النائبة مى غيث، أداء وزارة الموارد المائية والرى فى موضوع تغطية وتطهير الترع والمصارف، وأكدت أهمية توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى المصارف، وأن النواب يشاركون فى التوعية.

وقال النائب أحمد البعلى، إن عدم تطهير الترع والمصارف يتسبب فى أضرار بالتربة فى الأراضى الزراعية، منتقدا عدم وجود صيانة للمصارف فى محافظة الإسماعيلية.