مدبولى عن حفاوة الاستقبال بالأردن: كأننا لم نغادر مصر

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لنظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله أرض المملكة، مضيفًا: "نشعر وكأننا لم نغادر مصر، لأننا فى بلدنا الثانى".





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن يحرصان على استمرار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، مؤكدًا على توطيد العلاقات بين البلدين والتى تنعكس على التواصل المستمر بين البلدين. وأوضح رئيس الوزراء، أن جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة جعلت الدول المتقدمة تواجه صعوبات كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومتين فى مصر والأردن تقدمان أقصى ما لديهما لمواجهة الجائحة. وأشار إلى أنه على الرغم من المشاكل فى البلدين إلا أن الوضع أفضل من بعض الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا هى الظرف الأكثر قسوة على العالم منذ 100 عام وفق ما قالته المؤسسات الدولية.

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