عن طريق الموقع الرسمى.. البابا تواضروس يستقبل مجموعة أخرى من أبنائه وأسرهم

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه هى المجموعة الثانية التى يستقبلها قداسة البابا، عن طريق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى أتاح الفرصة أمام الشعب القبطى للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، من خلال رابط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى على الموقع ذاته.

الرابط: https://copticorthodox.church/مقابلة-البابا/

وأجاب قداسة البابا على أسئلة زائريه، ودار حديث حول بعض الموضوعات التى تشغلهم، وتم التقاط صورًا تذكارية لهم مع قداسته.