عبد العال يناقش تطوير العاصمة مع سفير الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والجهات التابعة له فى كافة المجالات مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى شريك رئيسى فى أعمال التطوير التى تتم بالقاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشكلات التى تعانى منها المدن الكبرى فى العالم تتشابه كالتكدس المرورى والتلوث مما يسهم فى تعزيز التعاون بين الدول للوصول لحلول لها.

واستعرض محافظ القاهرة مع سفير الاتحاد الأوروبى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها العاصمة، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الإدارية الجديدة للتخفيف من أعباء القاهرة وأهمها التكدس المرورى والإزدحام السكانى ولم تغفل فى ذات الوقت تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة التاريخية وإعادتها لحالتها القديمة والحفاظ عليها خاصة وأن القاهرة لديها 639 أثر مسجل وهناك رؤية شاملة لتطوير هذه المناطق، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة ومتكاملة لربط القاهرة بالعاصمة الادارية الجديدة وكذلك يجرى تنفيذ عدة مشروعات للنقل لربط المدينتين من بينها المترو والقطار المكهرب.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل على انشاء مدن جديدة يتم فى كافة أنحاء الجمهورية وهو ما استلزم إنشاء شبكة طرق كبيرة للقيام بعملية الربط بينها.

كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة فى التعامل مع ملف العشوائيات بالقاهرة ونجاحها فى التخلص من المناطق التى تمثل خطورة على حياة السكان أو المناطق الأثرية المجاورة لها، مشيرًا إلى تفرد الدولة المصرية بتوفير سكن بديل للعشوائيات مؤثث فى مناطق متكاملة الخدمات الأمر الذى حاز رضا المواطنين القاطنين فى المناطق الجديدة وأثر على حياتهم بالإيجاب.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المناطق التى تمت إزالتها سيتم الاستفادة منها قى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين، كما سيتم استغلال المبان الحكومية التى انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى استخدامات لا تتسبب فى إزدحام مرورى.

وأكد محافظ القاهرة، أن ممشى أهل مصر الذى تقيمه الدولة على ضفاف النيل سيوفر مكانًا ترفيهيًا للمواطنين مشيرًا إلى أن نهر النيل يمتد لمسافة 1200 كم من أسوان للاسكندرية تحظى القاهرة بـ 70 كم منهم.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء على اهتمام الدولة بالشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم الخاصة عن طريق التمويل بقروض ميسرة منخفضة الفائدة لتشجيعهم.

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة على الاهتمام الذى تلقاه بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وكذلك الـ 27 سفارة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وتوفير كافة الخدمات لها.

وأضاف السفير كريستيان برجر، أن الاتحاد الأوروبى يتعاون بشكل وثيق مع القاهرة من خلال مشروعات وبرامج الاتحاد الأوربى التى يتم تنفيذها بالمحافظة مثل مشروع تطوير منطقة مقابر المماليك بجوار مسجد السلطان المملوكى قايتباى.

واستعرض السفير كريستيان برجر، عددًا من الأفكار والمبادرات التى تطبق فى المدن الأوروبية لحث المواطنين على ترك سياراتهم واستخدام وسائل بديلة كالدراجات وحافلات النقل الجماعى أو المشى لخفض معدلات التلوث وتخفيف حدة التكدس المرورى.

وفى نهاية اللقاء دعا محافظ القاهرة سفير الاتحاد الأوربى للقيام بجولة للتعرف على أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى القاهرة فى أى وقت يختاره، كما دعا سفير الاتحاد الأوربى محافظ القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الدورى الذى يقيمه الاتحاد فى سبتمبر القادم لبحث وسائل تطوير منظومة النقل وتخفيف آثارها على البيئة مقدمًا له هدية تذكارية مصنوعة من الألبستر المصرى.